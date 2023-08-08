Прокуратура проводит проверку из-за ямы на пр. Юных Пионеров в Самаре

Яма оказалась внушительных размеров. Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура организовала проверку из-за разрушения дороги на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов. Напомним, информация о внушительной яме появилась на днях. Жители сообщали, что она образовалась неподалеку от пешеходного перехода. В результате проверки была установлена причина обрушения.

– Обрушение асфальта произошло вследствие износа канализационного коллектора. Надзорными органом организована проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По ее результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, сейчас рабочие устраняют разрушения. На это время участок дороги будет перекрыт.