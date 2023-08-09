В Самарской области пенсионерка оказалась под завалами в рухнувшем доме

На месте работали спасатели Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Вечером во вторник, 8 августа 2023 года, в Октябрьске произошло ЧП. В одном из частных домов рухнуло потолочное покрытие, пострадал один человек. Информацию сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Все случилось в поселке Красный Октябрь. В результате обрушения потолка под завалами оказалась 70-летняя женщина. Спасатели поспешили на помощь пенсионерке.

– Для оказания помощи пострадавшей в 17:18 на место происшествия отправились спасатели поисково-спасательного отряда города Сызрань. В 17:55 женщину извлекли из под обрушившегося перекрытия и передали врачам скорой медицинской помощи, – информирует ПСС.

Что стало причиной ЧП пока остается загадкой. Установить обстоятельства произошедшего предстоит специалистам.

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