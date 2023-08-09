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НовостиПроисшествия9 августа 2023 4:03

В Самарской области повар поверила смс лже-полицейского и лишилась 1,3 млн рублей

Жительнице региона написал незнакомец, который представился сотрудников правоохранительных органов
Ирина СИНЕГУБОВА
Собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет.

Собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 41-летняя местная жительница, которая работает поваром, поверила сообщениям лже-полицейского и потеряла более 1 миллиона рублей сбережений.

— Женщине на телефон в одном из мессенджеров незнакомец. Он представился сотрудников правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства и предотвратить потерю сбережений, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 1 миллион 350 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не будут писать в мессенджерах.

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