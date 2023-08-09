В Самарской области повар поверила смс лже-полицейского и лишилась 1,3 млн рублей

Собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 41-летняя местная жительница, которая работает поваром, поверила сообщениям лже-полицейского и потеряла более 1 миллиона рублей сбережений.

— Женщине на телефон в одном из мессенджеров незнакомец. Он представился сотрудников правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства и предотвратить потерю сбережений, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 1 миллион 350 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не будут писать в мессенджерах.

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