«Душил жену, разбил машины тестя и шурина»: суд вынес приговор буйному жителю Красноармейского района

Сельчанина уличили в ряде правонарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Красноармейского района, который был уличен в ряде правонарушений. Он душил бывшую жену, грозил ей убийством, а также повредил машины шурина и тестя. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в октябре 2022 года. Мужчина ехал по трассе с бывшей женой, которая сидела за рулем. Он вынудил ее остановить авто, после чего разбил газовым ключом окно водительской двери, набросился на женщину и начал ее душить. К счастью, до трагедии не дошло: сельчанин вовремя остановился и уехал.

Через несколько дней он вновь приехал к бывшим родственникам, чтобы встретиться с 5-летним сыном. Общением с ребенком дело не ограничилось. Во время перепалки он повредил «Лада Приора», который владеет брат экс-супруги.

В отношении буйного сельчанина было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

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