В Самарской области сельчанин самовольно подключился к газопроводу

В прошлый раз ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области зимой этого года второй раз самовольно подключился к газопроводу. Суд уже назначил ему наказание.

— Сельский житель использовал непригодные подручные материалы, он установил в месте разрыва соединительного устройства резиновый шланг и обеспечил подачу газа к оборудованию в частном доме, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее хозяин дома уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В прошлый раз ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако мужчина его даже не оплатил.

За повторное самовольное несанкционированное подключение к газопроводу Кошкинский районный суд назначил жителю региона обязательные работы сроком на 180 часов. Приговор уже вступил в законную силу.

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