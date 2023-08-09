Строительный мусор вытащили из канализационного колодца возле «Самара Арена»

На очистку колодца от стоков и мусора, который забил линию, ушло больше двух часов. Фото: «РКС-Самара»

В субботу, 5 августа, возле стадиона «Солидарность Самара Арена» произошел технологический отказ на канализационном коллекторе диаметром 400 мм. Специалисты достали из колодцев строительный мусор. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

В службу поступила заявка о сильном изливе стоков рядом со стадионом. На место выехала бригада ЦЭК. Хоть участок линии не находится на балансе ресурсной организации, из-за аварийной ситуации специалисты вмешались.

На очистку колодца от стоков и мусора, который забил линию, ушло больше двух часов. Работники достали упавшую внутрь чугунную крышку, куски полиэтиленовых труб, обрывки сигнальной ленты, мотки тряпок и влажных салфеток. Отмечается, что стройматериалы были сброшены в колодец после каких-то работ.

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