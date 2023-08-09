Работник ресторана вынес два велосипеда из подъезда дома на ул. Полевой в Самаре

Суд вынес мужчине приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Самары, которого уличили в серии краж. Мужчина украл два велосипеда. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, кражи были совершены в августе 2022 года в многоквартирном доме на улице Полевой. Владельцы оставили велосипеды на лестничной площадке, предварительно пристегнув их антикражными тросами. Вернувшись вечером они обнаружили, что их имущество исчезло.

Оказалось, что велосипеды украл ранее судимый за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков работник одного из ресторанов на ул. Полевой и, по его просьбе, безработный знакомый. В отношении самарца возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и девять месяцев, а также взыскал с осужденного 20 и 27 тысяч рублей.