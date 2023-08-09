В Самарской области мошенник обманул мужчину, пообещав помощь в оформлении кредита

Мошенника задержали, он уже предстал перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Хворостянского района остался без денег, доверившись мошеннику. Причем в роли преступника выступил его знакомый – он пообещал пострадавшему помощь в оформлении кредита за отдельную плату. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Как сообщил пострадавший, он пил алкоголь со своим другом. Во время разговора сельчанин поделился проблемой: ему нужен кредит, но он боится отказа из-за долгов по коммуналке. Друг, в свою очередь, рассказал о ситуации своему знакомому из Новокуйбышевска, а тот решил воспользоваться моментом.

– Он сообщил пострадавшему, что может помочь ему взять кредит за отдельную плату – 25 тысяч рублей. Чтобы потерпевший не догадывался об обмане, мошенник попросил мать своих 5 детей позвонить «заемщику» и сказать, что обещанный кредит оформлен и его можно получить в одном из филиалов банка в Самаре после предварительного звонка, – информируют в региональном ГУ МВД.

Мужчина несколько раз звонил в банк, но безуспешно. Он обратился в полицию, мошенник был задержан. Недавно он предстал перед судом, который приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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