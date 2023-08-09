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НовостиОбщество9 августа 2023 5:13

В Самарской области мошенник обманул мужчину, пообещав помощь в оформлении кредита

Житель села заплатил мошеннику 25 тысяч рублей, чтобы тот помог ему взять кредит
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мошенника задержали, он уже предстал перед судом

Мошенника задержали, он уже предстал перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Хворостянского района остался без денег, доверившись мошеннику. Причем в роли преступника выступил его знакомый – он пообещал пострадавшему помощь в оформлении кредита за отдельную плату. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Как сообщил пострадавший, он пил алкоголь со своим другом. Во время разговора сельчанин поделился проблемой: ему нужен кредит, но он боится отказа из-за долгов по коммуналке. Друг, в свою очередь, рассказал о ситуации своему знакомому из Новокуйбышевска, а тот решил воспользоваться моментом.

– Он сообщил пострадавшему, что может помочь ему взять кредит за отдельную плату – 25 тысяч рублей. Чтобы потерпевший не догадывался об обмане, мошенник попросил мать своих 5 детей позвонить «заемщику» и сказать, что обещанный кредит оформлен и его можно получить в одном из филиалов банка в Самаре после предварительного звонка, – информируют в региональном ГУ МВД.

Мужчина несколько раз звонил в банк, но безуспешно. Он обратился в полицию, мошенник был задержан. Недавно он предстал перед судом, который приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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