В Тольятти летом 2023 года увеличилось количество случаев детского травматизма

Часто дети получают травмы при катании на роликовых коньках, скейтборде, велосипеде и самокате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области летом 2023 года увеличилось количество случаев детского травматизма. Печальную статистику зафиксировали в Тольяттинской городской клинической больнице. За 2 месяца летних каникул число обращений в травматолого-ортопедическое отделение возросло более чем на 50% по сравнению с зимним периодом.

– Примерно 25% от общего числа обращений связаны с травмами, полученными в результате падения при катании на роликовых коньках, скейтборде, велосипеде и самокате, – рассказал врач-травматолог-ортопед Тольяттинской городской детской клинической больницы Игорь Кильдюшев.

Один из подобных случаев произошел на днях. В больницу поступила 9-летняя девочка – он упала с самоката. Медики диагностировали у ребенка перелом руки со смещением. Ей оказали необходимую помощь.

Врачи напоминают, что детей необходимо защищать во время активного отдыха. Необходим контроль, наличие шлемов и комплектов защиты. А вот от проезжей части следует держаться подальше.

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