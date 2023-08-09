В Самарской области 9-летние школьники закидывали камнями грузовые поезда

Нарушителей уже нашли и провели беседу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Юных жителей Самарской области поймали за нарушениями на ж/д путях. Выяснилось, что школьники закидывали поезда камнями. Информацию сообщили в Сызранском ЛО МВД РФ на транспорте.

Сведения о произошедшем сообщил дежурный по станции. Он рассказал, что в районе Южного парка группа детей закидывает камнями грузовые поезда. Спустя несколько часов трое нарушителей были найдены – ими оказались 9-летние дети, живущие неподалеку.

– Для проведения беседы в полицию были приглашены несовершеннолетние и их родители. Выяснилось, что дети находились около железнодорожных путей без присмотра взрослых и, не зная о нежелательных последствиях, ради забавы решили обкидать камнями проезжающие поезда, – информируют в Сызранском ЛО МВД РФ на транспорте.

Родителей уже привлекли к ответственности. В отношении них составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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