Бойлер «ЗИЛ» загорелся в движении в Самарской области утром 9 августа

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 августа 2023 года, в Самарской области в микрорайоне Сызранский загорелся в движении вакуумный бойлер «ЗИЛ». В тушении участвовали 18 человек.

— Сообщение о пожаре в населенном пункте Новая Рачейка, 1-я Промзона поступило дежурному в 07:55. В 09:06 пожар удалось полностью ликвидировать, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Для тушения пожара привлекались 18 человек и шесть единиц техники. Из них помогали бороться с огнем 10 человек и три единицы техники от МЧС России.

В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной пожара. В этом предстоит разобраться специалистам.