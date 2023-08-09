В Самарской области похолодает до +13 градусов

Самарцев ждут температурные качели: днем - 30-гнрадусная жара, ночью - 13-градусная прохлада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет небольшое похолодание. На этой неделе температура воздуха опустится до +13 градусов. Правда, произойдет это только в ночное время. Днем по-прежнему будет властвовать 30-градусная жара.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на четверг, 10 августа 2023 года, ожидается +13...+18 градусов. Днем воздух раскалится до +29...+34 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В пятницу, 11 августа, синоптики прогнозируют аналогичную погоду.

Температура воздуха может понизиться до +13 градусов и в ночь на субботу, 12 августа. В дневные часы вновь будет жарко — до +28...+33 градусов. В регионе продолжит дуть северо-восточный, восточный ветер. Его скорость составит 5-10 м/с. Никаких осадков на этой неделе не ожидается.

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