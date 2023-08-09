В Самарской области спасли водителя, зажатого в салоне машины между фурами

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего водителя деблокировали. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Во вторник, 8 августа, на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области около Троекуровского аэродрома в попутном направлении столкнулись три автомобиля. Водителю «Лада Калина» потребовалась помощь спасателей.

— Отечественная легковушка оказалась между двумя фурами. Водитель «Калины» был зажат в салоне аварийного автомобиля. В 16:38 к месту происшествия были направлены сызранские спасатели, — сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего водителя деблокировали и передали врачам скорой медицинской помощи. В 17:10 спасательные работы были завершены.

Напомним, водитель «Рено» не выбрал безопасную скорость и въехал в стоящую «Лада Калина», за рулем которой был 67-летний мужчина. От удара отечественная легковушка врезалась в стоящий полуприцеп «Котель» в составе с тягачом ДАФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.