В Самаре после жалоб в соцсетях очистили от водорослей озеро «Родничок Надежды»

Озеро "Родничок Надежды" вновь радует чистотой жителей Советского района / Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре после жалоб жителей в соцсетях привели в порядок озеро «Родничок Надежды», которое находится на улице Аэродромной в Советском районе. Водоем расчистили от водорослей. Об этом сообщили в ЦУР Самарской области.

- Спасите наше маленькое озеро. Там жили черепашки, была рыба. А сейчас все просто зарастает. Появились толпы лягушек, - обратились самарцы в мобильную приемную губернатора в соцсетях.

По словам горожан, из-за жары водоем сильно обмелел. Вода покрылась водорослями. Самарцы попросили как можно скорее расчистить озеро. Сообщение поступило в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент». Специалисты ЦУРа передали его в муниципалитет.

Ситуацию прокомментировали в департаменте городского хозяйства и экологии. В ведомстве сообщили, что последний раз механическую чистку озера проводили два года назад. В начале августа 2023 года дно водоема вновь очистили. Город выделил на эти цели дополнительные средства. Теперь «Родничок Надежды» вновь радует местных жителей чистой водой.

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