Напал на полицейского: в Самарской области отправили под арест устроившего гонки на угнанном авто психа с мачете

Мужчина будет находиться в СИЗО на время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области получила продолжение история с неадекватом, который в конце июля 2023 года, ворвался в чужой дом, размахивал мачете и уходил от полицейской погони на угнанном авто. Как выяснилось, 38-летний мужчина успел напасть на одного из преследователей — сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 26 июля 2023 года в лесу около придорожного кафе в Ставропольском районе. При задержании мужчина набросился на одного из правоохранителей и попытался ударить его мачете. Однако психа удалось вовремя скрутить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Во вторник, 8 августа 2023 года, суд избрал мужчине меру пресечения. Его отправили под стражу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали преступления. Ведется следствие.

Напомним, «приключения» неадеквата начались с Исаклинского района. Ночью он ворвался в частный дом своей 61-летней тети и ее мужа. Напал на родственников и угнал их автомобиль. На нем мужчина двинулся в Сергиевский, а затем в Ставропольский район. Сотрудники ГИБДД пытались остановить преступника, но тот игнорировал их требования.

Полицейским пришлось пустить в ход оружие. Они прострелили колесо машины, после чего мужчина съехал с дороги в поле с подсолнухами. Там он бросил авто и побежал в лес. Правоохранители настигли его только у придорожного кафе. Он оказал активное сопротивление — размахивал мачете. Однако его все же удалось задержать.

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