Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области во внедрении цифровых технологий

С помощью отечественных тонометров и глюкометров пациенты сами дома регистрируют результаты исследований. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий. По словам главы минздрава, эта отечественная продукция привлекает все большее внимание зарубежных покупателей.

Опыт региона в дистанционном мониторинге за состоянием здоровья пациентов представили на всероссийском совещании среди лучших современных практик. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, как идет реализация пилотного проекта «Персональные медицинские помощники».

С помощью отечественных тонометров и глюкометров пациенты сами дома регистрируют результаты исследований. Доступ к этим данным есть у лечащего врача через региональную медицинскую информационную систему. Предполагается, что медицинские приборы в качестве персональных помощников снизят риски осложнений для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

В Самарскую область уже поставлены более 1200 тонометров и 200 глюкометров с функцией дистанционной передачи результатов исследований. Сейчас на постоянном мониторинге артериального давления и уровня глюкозы находятся почти 1300 жителей региона.

— Первые промежуточные результаты показывают, что на примере Самарской городской поликлиники № 1 за несколько месяцев реализации проекта у 95% пациентов с артериальной гипертензией проведена коррекция медикаментозного лечения, при этом у 65% в дистанционном режиме, — отметил Армен Бенян.

В 2024 году планируется привлечь к проекту районные больницы. Также в регионе реализуется проект дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов фельдшерско-акушерских пунктов.

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