Волонтеры подарили бойцам СВО из Самарской области новый автомобиль

Машину также оснастили медикаментами. Фото: скриншот с видео

В Самарской области волонтеры помогли военнослужащим привести в порядок сломанный автомобиль. О неполадках сообщили сами бойцы 30 штурмового отряда из Самарской области. Они рассказали, что их машина, на которой они транспортировали раненых, пришел в негодность.

– С февраля месяца мы эвакуируем раненных бойцов в госпитали на транспорте, который получается найти. А если вся техника на боевых задачах, то раненые ждут экстренной эвакуации по несколько дней, – приводит слова военнослужащих Народный фронт Самарской области.

Представители ОНФ совместно с волонтерской бригадой «Помогаем 30 бригаде Рощинский» решили помочь бойцам. Они нашли УАЗ, привели ее в порядок и доставили на фронт. Машину также оснастили медикаментами.

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