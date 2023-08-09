В Самарской области средняя зарплата в 2023 году достигла 55 тысяч рублей

Самый высокий доход оказался у специалистов IT-сферы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в текущем году выросла средняя заработная плата. По итогам мая она достигла 55 948 рублей. Информацию сообщили в Самарастате.

– По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост средней заработной платы составил 21,2%. Тогда этот показатель составлял 46 176 рублей, – следует из доклада.

Самый высокий доход оказался у специалистов IT-сферы. Они получают 83,5 тысяч рублей. Зарплата сотрудников гостиниц и общепита, напротив, самая низкая – их заработок составляет чуть более 34 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Самарской области выросло количество разводов. В текущем году оно увеличилось на 4,4%.