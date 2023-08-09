Провал в Кировском районе Самары образовался из-за износа коллектора

На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Кировского района. Фото: прокуратура Самарской области

Во вторник, 8 августа, в Кировском районе Самары образовался провал на пересечении улицы Металлистов и проспекта Юных пионеров. Стало известно, в чем причина провалившегося асфальта.

— Установлено, что обрушение асфальтового слоя произошло вследствие износа канализационного коллектора, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Кировского района. В настоящий момент проводится проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Отмечается, что по результатам проверки оценят действия ответственных лиц и решат вопрос о мерах прокурорского реагирования. Напомним, на время восстановительных работ было ограничено движение транспорта.

Это не первый случай появления ямы на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов. Тогда причиной было обрушение свода старого коллектора.

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