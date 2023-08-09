Самарские театральные коллективы приглашают к участию в конкурсе Знание.Театр

Работы будут приниматься до 15 октября. Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В России стартовал конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен». Его организатором выступает Российское общество «Знание». Участниками могут стать школьные, студенческие и смешанные театральные коллективы с возрастом участников от 14 до 35 лет, в том числе – из Самарской области.

Участникам предстоит поставить спектакль по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен», показать его зрителям и направить видеозапись жюри. Работы будут приниматься до 15 октября.

Коллективы, которые станут лауреатами конкурса, смогут выступить на профессиональной сцене в своем регионе. А лучший коллектив, одержавший победу, получит Гран-при и сможет выступить со своей постановкой на московской театральной площадке в ноябре 2023 года.

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