Падающие звезды будут видны невооруженным глазом, но лучше выехать за город / Фото: vk.com/astro_samara

Жители Самарской области на этой неделе смогут увидеть одно из самых красивых астрономических явлений — пик метеорного потока Персеиды. В ночь на субботу, 12 августа 2023 года, в небе можно будет наблюдать до 100-150 падающих звезд в час (или 1-2 в минуту). Так что самарцы вполне могут успеть загадать заветное желание.

Звездопад Персеиды будет видно невооруженным глазом, но лучше всего выехать за город — подальше от искусственного освещения. Наблюдать пик метеорного потока астрономы советуют в период после полуночи и до рассвета.

Отметим, клуб «АстроСамара» 12 августа организует фестиваль «Персеиды-2023». Наблюдать за знаменитым августовским звездопадом планируется в Елховке. Жители региона могут присоединиться к мероприятию и понаблюдать в телескопы за небесными «обитателями»: за Солнцем, Луной, звездами. Подробнее об астрофестивале можно узнать здесь.

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