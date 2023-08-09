В Самарской области злостный нарушитель ПДД на Granta устроил ДТП с грузовиком

Серьезная авария произошла ранним утром 8 августа в Волжском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 8 августа 2023 года, на 34,871 км автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» в Волжском районе произошло столкновение между автомобилем LADA Granta и грузовиком. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 07:30. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 22-летний водитель отечественной легковушки с номерами Оренбургской области. За последний год его уже 17 раз привлекали за нарушение ПДД. Двигаясь со стороны Алексеевки, молодой человек решил повернуть налево на пересечении с трассой «Обводная - Нур - Спиридоновка». При этом он не уступил дорогу Hino 300 37630A и врезался в него.

В результате происшествия серьезно пострадал водитель грузовика. 33-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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