Подросток на электросамокате сбил мужчину в сквере 50-летия АвтоВАЗа в Тольятти

Пострадавшего доставили в реанимацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти подросток на электросамокате сбил мужчину. ДТП произошло в сквере 50-летия АвтоВАЗа. Последствия оказались плачевными: пострадавшего доставили в реанимацию с травмами. Подробности происшествия сообщил мэр Автограда Николай Ренц.

– Юный тольяттинец на своем электросамокате сбил работника нашего учреждения, занимавшегося уборкой и поливом территории. Пострадавший старше 50 лет, он получил черепно-мозговую травму, сейчас находится в реанимации, и прогноз очень серьезный, – поделился Николай Ренц.

Глава Тольятти призвал родителей, покупающих своим детям электросамокаты, ограничивать скорость, а также объяснять им правила дорожного движения. Что касается ДТП – оно находится на контроле властей.

– Произошедшее мы, безусловно, не оставим просто так. Будем требовать компенсацию за ущерб, причиненный здоровью нашего работника, – подчеркнул Николай Ренц.

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