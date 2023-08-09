В Самарской области для семей участников СВО прошла экскурсия по модельной библиотеке

Участники попробовали создать комиксы в разных художественных жанрах через графический планшет. Фото: минкульт Самарской области

В Самарской области для семей участников спецоперации провели экскурсию по модельной «Библиотеке Возможностей» города Отрадный. Об этом сообщили в минкульте региона.

Так, жители региона особенно заинтересовались выставкой проекта «Сила в правде», которая состоит из современной документальной и художественной литературы о СВО. Также во время встречи отрадненские литераторы прочли свои стихи.

Участники попробовали создать комиксы в разных художественных жанрах через графический планшет. Гости оценили рисовку нового комикса «Расслоение» и мягкие краски комикса «Сартекс».

— Удивительно, какие перемены произошли в новой библиотеке. Я думаю, что дети будут с удовольствием приходить и не только читать новые интересные книги, но и принимать участие в интерактивных мероприятиях, — сказала читательница библиотеки.

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