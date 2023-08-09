В Самарской области выдача автокредитов выросла в 4 раза по сравнению с 2022 годом

2023 год стал рекордным для восстановления потребительской активности россиян. Сектор автокредитования – не исключение: по сравнению с предыдущим годом количество и объем выдачи займов на приобретение машин увеличились кратно. Своей статистикой поделился ВТБ. Банк в Самарской области в 2023 году выдал кредитов на приобретение 1,7 тысяч автомобилей на сумму 1,8 млрд рублей. Это в 4 раза выше результата за аналогичный период 2022 года и на 60% - 2021 года.

Средний размер одного кредита в губернии в июле составил 1,14 млн рублей, увеличившись на треть с начала года.

Самарская область стала третьей в ПФО по объему выданных банком автокредитов. Первое место в округе заняла Республика Татарстан (1 021 млн рублей), второе – Башкортостан.

- Положительную динамику оказывают расширение производства отечественной автопромышленности и кратный рост объемов продаж китайских брендов, которые по итогам семи месяцев занимают более половины всех выдач на новые автомобили. Позитивно влияет и расширение доли дилеров на рынке машин с пробегом и появление новых финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто. Кроме того, нововведения со стороны регулятора практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит, что создает дополнительный поток клиентов, - комментируетуправляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Наибольшей популярностью в июле пользовались автомобили Lada – более 25% всех кредитных сделок. Далее в списке следуют Changan(10,9%), KIA (10%) и Omoda(7,9%). Замыкает пятерку Hyundai(6,7 %).