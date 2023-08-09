В Самарской области за полгода ввели в эксплуатацию 808 тысяч кв. м жилья

Самарская область занимает третье место в ПФО по объемам жилищного строительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 4 августа, в Самаре состоялось выездное заседание комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ. Местные депутаты и чиновники поделились на нем результатами и будущими планами по развитию областного жилого фонда. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

В ходе своего доклада и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев рассказал, что в рамках проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года ведено в эксплуатацию более 7 млн кв. м жилья. Кроме этого, регион занимает третье место в ПФО по объемам жилищного строительства. В 2023 году в губернии намерены ввести в эксплуатацию 2,192 млн жилых «квадратов».

– За январь-июнь 2023 фактически введено в эксплуатацию 808,1 тыс. кв. м жилья. В настоящее время в регионе строится 2,089 млн кв. м многоквартирных домов (76 застройщиков, 198 домов). Это на 28% больше показателей аналогичного периода прошлого года, – доложил Михаил Асеев.

Также в регионе планируется завершить расселения аварийного жилого фонда. На сегодняшний день уже более 13 тысяч человек переехали из ветхого жилья в новые безопасные дома.

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