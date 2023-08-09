Автобус № 67 не будет заезжать на остановку у ТЦ «МЕГА» 12 августа

Это временное изменение связано с проведением фестиваля уличной культуры. Фото: дептранс Самары

В субботу, 12 августа, в Самаре на десять часов отменили одну остановку у автобуса № 67. Он не будет завозить пассажиров на остановочный пункт «ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»). Подробности рассказали в городском департаменте транспорта.

— С 12:00 до 22:00 движение маршрута № 67 будет осуществляться без заезда на данную остановку. Это временное изменение связано с проведением фестиваля уличной культуры на территории ТЦ «МЕГА», — сообщили в дептрансе Самары.

Отмечается, что в данное время высадка и посадка пассажиров будет только на остановке общественного транспорта «ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»). Помимо этого, в Самаре изменят маршруты 15 автобусов и троллейбусов из-за перекрытия проспекта Кирова и перекладки теплосетей.

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