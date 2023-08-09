Самолет Самара — Санкт-Петербург не смог вылететь из-за проблем с двигателем

Из-за отказа системы контроля первого двигателя судно пришлось вернуть на стоянку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 8 августа 2023 года, из Самары не смог вовремя вылететь самолет до Санкт-Петербурга. Отправление воздушного судна задержали из-за проблем с двигателем. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Авиаинцидент».

- В 17:05 при занятии исполнительного старта на взлетно-посадочной полосе экипаж воздушного судна доложил об отказе системы контроля работы первого двигателя. Из-за этого самолет был вынужден вернуться на стоянку своим ходом, - говорится в сообщении.

Насколько известно, пассажирам не пришлось долго ждать вылета в Северную столицу. Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, рейс совместили с рейсом другой авиакомпании. Самолет отправился из Самары в 17:46. Через некоторое время он благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

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