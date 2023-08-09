В Самаре отремонтируют перекрытия и кровлю в Доме Челышева

Ранее здание пострадало от пожара Фото: Евгений ЕГОРОВ

Фонд капитального ремонта приведет в порядок Дом Челышева на улице Красноармейской, 60 в Самаре. Работы стартуют в ближайшее время. Об этом сообщили в городской администрации.

– Фонд приступит к восстановлению кровли и перекрытий. Муниципалитет в рамках исполнения протокола о возникновении ЧС выполнит работы по восстановлению межэтажных лестничных перекрытий и инженерных коммуникаций. Все необходимые обследования проведены, – информируют в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что после завершения работ жильцы смогут начать приводить в порядок свои квартиры.

Напомним, Дом Челышева восстанавливают после пожара, который произошел в марте 2023 года. По предварительным расчетам, стоимость работ оценивается в 70 080,80 тысяч рублей.

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