Выступление военного оркестра пройдет в Самаре вечером 11 августа

Прийти послушать выступление оркестра может каждый желающий бесплатно. Фото: «Летние вечера духовой музыки»

В пятницу, 11 августа, в Самаре на «Летних вечерах духовой музыки» выступит военный оркестр гвардейской Александрийской бригады под управлением военного дирижера гвардии Вячеслава Ворушилова. Об этом сообщает официальный канал Самарской области.

— Именно с этих музыкантов начинался наш проект и именно они задают тон уже на протяжении трех сезонов, — написали в сообществе.

Мероприятия состоится в 18:00 возле дома офицеров Самарского гарнизона. Подходить нужно к памятнику Александрийским гусарам на улице Шостаковича 7. Прийти послушать выступление оркестра может каждый желающий бесплатно.

Организаторы напоминают самарцам, приглашать с собой друзей и знакомых, а также не забывать про удобную обувь. В ходе вечера ожидаются танцы.

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