Самарские работодатели рассказали, какие вопросы их удивляют на собеседованиях

Нередко соискатели поражают работодателей вопросами про их семейное положение и знак зодиака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob провел исследование среди представителей компаний из Самары по теме странных вопросов на собеседовании. В топ вышли необычные вопросы о зарплате, графике и питании.

Более 14% работодателей удивляют вопросы о деньгах от возможных будущих сотрудников: «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с нее налоги будете теперь вычитать? Что такое оклад?». Времена пандемии принесли вместе с собой и удивительные вопросы о графике работы: «А что, в каникулы тоже надо работать? Можно ли не контролировать меня во времени?».

Многих рекрутеров поражают вопросы про семейное положение и знак зодиака представителей руководства. Некоторые даже сталкивались с откровенным заигрывание со стороны соискателей.

Только 21% интервьюеров повезло. Им не приходилось выслушивать ничего подобного на собеседованиях.

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