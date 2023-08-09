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НовостиОбщество9 августа 2023 9:50

В Самаре остановили торги на благоустройство площадки в Промышленном районе

Власти планируют привести в порядок территорию в границах улиц Ново-Вокзальная, Московское шоссе, Аминева, Ново-Садовая в Самаре
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Стоимость контракта составляет 9 999 872,40 рублей.

Стоимость контракта составляет 9 999 872,40 рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре отменили торги на благоустройство территории в Промышленном районе. Причина – жалоба, поступившая от индивидуального предпринимателя. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, торги были объявлены 19 июля, а 7 августа от ИП поступила жалоба на документацию. Ее подробности пока остаются неизвестными.

Напомним, работы планировалось выполнить в границах улиц Ново-Вокзальная, Московское шоссе, Аминева, Ново-Садовая в Самаре. Победителю аукциона предстоит привести в порядок дороги, бордюры, тротуары и пешеходные дорожки. Срок завершения работ – октябрь 2023 года. Стоимость контракта составляет 9 999 872,40 рублей.