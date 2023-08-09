В Самаре остановили торги на благоустройство площадки в Промышленном районе

Стоимость контракта составляет 9 999 872,40 рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре отменили торги на благоустройство территории в Промышленном районе. Причина – жалоба, поступившая от индивидуального предпринимателя. Информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно документации, торги были объявлены 19 июля, а 7 августа от ИП поступила жалоба на документацию. Ее подробности пока остаются неизвестными.
Напомним, работы планировалось выполнить в границах улиц Ново-Вокзальная, Московское шоссе, Аминева, Ново-Садовая в Самаре. Победителю аукциона предстоит привести в порядок дороги, бордюры, тротуары и пешеходные дорожки. Срок завершения работ – октябрь 2023 года. Стоимость контракта составляет 9 999 872,40 рублей.