Комиссия «Губернаторского контроля» проверила работу Кинель-Черкасской ЦРБ

Для каждой проблемы было оперативно найдено решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 августа 2023 года, комиссия «Губернаторского контроля» посетила центральную больницу Кинель-Черкасского района. В ходе проверки было обнаружено несколько нарушений. Об этом сообщили в областном правительстве.

Одно из них было выявлено на входной группе у приемно-диагностического отделения. Выяснилось, что на трубе с горячей водой была нарушена изоляция. Решение было найдено оперативно: администрация больницы в ближайшее время устранит этот недочет.

Другая проблема касалась очереди к узким специалистам. В ЦРБ отсутствует штатный уролог, из-за чего пациенты долгое время не могут попасть на прием. В результате было решено предоставить медику единовременную выплату, жилье, а также разрешить работать по совмещению в разных учреждениях.

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