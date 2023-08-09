В Самарской области заключено около 3,5 тысяч социальных контрактов в 2023 году

Денежную поддержку получили более 40 жителей муниципалитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социальный контракт набирает популярность в Самарской области. С начала текущего года его оформили около 3,5 тысяч человек. В их числе – житель Большеглушицкого района Сергей Сафонов. Отец двоих детей всегда мечтал работать на земле. Соцконтракт позволил ему уйти от грузоперевозок к любимому делу.

– Собрать все документы оказалось не сложно. На выделенные средства я купил мотоблок, картофелесажалку, картофелекопалку, водяную помпу, лайфлет для полива. Это очень хорошая помощь для начала, – поделился Сергей.

Изначально мужчина трудился один при помощи своей семьи, а сегодня на него трудятся несколько человек. Свою пользу нашел не только предприниматель, но и местные жители – они покупают у Сергея вкусную и рассыпчатую картошку.

По данным регионального правительства, всего за полгода жители Большеглушицкого района заключили более 40 социальных контрактов. Наиболее популярными оказались такие направления, как ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальная предпринимательская деятельность.

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