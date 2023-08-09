В 100 ФАПов Самарской области дистанционно мониторят здоровье пациентов

У сотрудника ФАПа есть доступ ко всем результатам инструментальных исследований пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 100 фельдшерско-акушерских пунктов южных районов региона участвуют в региональном проекте по дистанционному мониторингу здоровья пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян на всероссийском совещании.

— Подразделения оснащены портативными кейсами с ЭКГ-аппаратом, тонометром, глюкометром и термометром. У приборов есть функция дистанционной передачи результатов исследований, — рассказал руководитель ведомства.

У сотрудника ФАПа есть доступ ко всем результатам инструментальных исследований пациентов. Также можно запросить дистанционную консультацию, в том числе в экстренном порядке, у дежурных специалистов районной больницы и др.

Говоря о первых результатах, Армен Бенян отметил сокращение времени постановки диагноза пациентам с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, до 20% снизилось количество вызовов скорой помощи и сроков госпитализации пациентов по поводу обострений сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний.

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