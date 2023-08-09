Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает день рождения

Сегодня Дмитрию Азарову исполнилось 53 года Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 9 августа 2023 года, свой день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ему исполнилось 53 года. С самого утра именинник принимает поздравления от глав городов и районов, депутатов и общественников. Редакция «КП-Самара» присоединяется к теплым словам в адрес главы региона.

Кажется, что у губернатора не 24 часа в сутках, а гораздо больше. Дмитрий Игоревич везде – вот он проводит совещания с ведомствами, а вот уже едет смотреть, что сделали в Тольятти или в Ширяево. Не успеешь глазом моргнуть, а глава 63 региона лично контролирует восстановительную работу на Донбассе, везет гуманитарную помощь в зону СВО или едет на «Ладе» по новой дороге к строящемуся мосту у Климовки. Проводит встречи со студентами, играет в баскетбол, катается на САПе по Воложке, поздравляет «Крылья» с победой или уже летит в Москву, чтобы там, на самых верхах, все узнали, какие талантливые у нас ученые, медики, строители, инженеры.

Редакция «Комсомольской правды» желает Дмитрию Азарову неиссякаемой энергии, жизненных сил, новых идей и вдохновения, чтобы делать наш регион лучше!

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