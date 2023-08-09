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НовостиОбщество9 августа 2023 10:34

Самарцам рассказали, как получить выплаты за сверхурочную работу

Жители Самары смогут узнать, как рассчитывать стоимость сверхурочных
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали о переработках

Самарцам рассказали о переработках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как получить выплата за сверхурочную работу. Горожане смогут узнать, как рассчитывать стоимость за переработку.

По информации hh.ru, эксперты объяснили, как по закону оплачиваются переработки и в каких случаях доплаты за сверхурочную работу ждать не стоит. Оплата за сверхурочное время должна быть выше, чем оплата за аналогичную работу, которую выполняют в пределах установленного рабочего времени. При этом, горожане защищены от бесплатных переработок. Трудовое законодательство не предусматривает случая, когда сотрудник самостоятельно может инициировать переработку.

Работник может прийти к руководителю с подобным предложением, однако решение всегда остается за работодателем.