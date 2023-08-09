Фестиваль «Про деревню» пройдет 12 августа в Самарской области

Гостей фестиваля ждут выступления артистов, мастер-классы, угощения, световое шоу и дискотека / Фото: vk.com/pro_derevnu

В субботу, 12 августа, пройдет открытый фестиваль «Про деревню», гости которого смогут познакомиться с сельскими традициями, дарами и ремеслами. Мероприятие начнется в 15:00 и состоится в селе Русская Селитьба Красноярского района. Об этом сообщили организаторы события.

Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей сельской жизни и русских традиций. На фестивале будет представлено множество развлечений и мероприятий, начиная от выступлений творческих коллективов и авторской музыкально-поэтической программы до ярмарки изделий прикладного творчества и мастер-классов по различным ремеслам. Все гости смогут попробовать лепку из глины, игру на гуслях, плетение из бумажной лозы, прядение шерсти на прялке и роспись по дереву. Также гостей ждет катание на лошадях, фотозона с настоящими козочками, световое шоу и дискотека.

Каждый пришедший на фестиваль окунется в атмосферу русских традиционных игр, танцев и хороводов. В рамках мероприятия состоится конкурс на самую длинную косу «Коса - девичья краса». Кроме того, фестиваль угощает гостей деревенской продукцией и кулинарными изысками.

Вход свободный. Время работы торговых площадок с 15:00 до 20:00, фестиваль закончится в 23:00.

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