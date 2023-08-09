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НовостиОбщество9 августа 2023 11:01

В Самаре засыпали крупную яму на улице Спортивной

После жалоб самарцев специалисты отремонтировали дорогу на улице Спортивной
Алена ПРОВКИНА
Яму засыпали специалисты. Фото: скриншот

Яму засыпали специалисты. Фото: скриншот

В Самаре местные жители пожаловались на огромную яму на улице Спортивной в начале августа 2023 года. Спустя время участок отремонтировали.

- Нас услышали! – отметили пользователи в социальных сетях.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал на своей официальной странице видео с улицы Спортивной. Огромную яму на дорожном участке засыпали. Теперь автолюбители и пешеходы смогут без опаски передвигаться по территории.

Напомним, местные жители пожаловались на разрушенное крыльцо по улице Рабочей. На сообщение отреагировали специалисты. Подрядчики оперативно выполнили работы.