В Самаре засыпали крупную яму на улице Спортивной

Яму засыпали специалисты. Фото: скриншот

В Самаре местные жители пожаловались на огромную яму на улице Спортивной в начале августа 2023 года. Спустя время участок отремонтировали.

- Нас услышали! – отметили пользователи в социальных сетях.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал на своей официальной странице видео с улицы Спортивной. Огромную яму на дорожном участке засыпали. Теперь автолюбители и пешеходы смогут без опаски передвигаться по территории.

Напомним, местные жители пожаловались на разрушенное крыльцо по улице Рабочей. На сообщение отреагировали специалисты. Подрядчики оперативно выполнили работы.