В Самаре полуголый мужчина отжимался посреди дороги на ул. Ново-Садовой

Мужчина сначала просто лежал на разделительной полосе, а потом стал отжиматься Фото: скриншот видео

Изнуряющая жара заставляет жителей Самары идти на самые необъяснимые поступки. Днем в среду, 9 августа 2023 года, горожане заметили на улице Ново-Садовой необычного персонажа — мужчина сначала лежал на раскаленном под солнцем асфальте, а потом внезапно стал отжиматься. Момент попал на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.

— Человек сначала лежал на проезжей части. Потом вовсе стал отжиматься. Снято на пересечении улиц Ново-Садовой и Николая Панова, — поделились очевидцы.

Судя по видео, полуголый мужчина облюбовал середину проезжей части — он лег прямо на двойной сплошной. Потом он принял упор лежа и стал активно отжиматься. После нескольких повторений спортсмен сделал что-то похожее на лодочку, а затем с уставшим видом вновь разлегся на асфальте.

Что это было: новый челлендж, проигранный спор или влияние знойной погоды — непонятно. Самарцы шутят, что на зарядку посреди дороги мужчину толкнули слишком высокие цены на абонементы в фитнес-клубы.

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