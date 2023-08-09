В Самарской области сын отправил мать в магазин с поддельными купюрами

Мужчина нашел фальшивые деньги в Смышляевке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в хранении и перевозке заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ. Мужчина не только хранил фальшивки при себе, но и обеспечил ими свою мать. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие выяснило, что в апреле 2023 года мужчина нашел 8 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей на территории Смышляевки. Их он забрал себе, а пять купюр передал своей маме. Женщина не знала о том, что ей вручили подделку и по указанию сына расплатилась ими в магазине. Спустя время подозреваемого задержали оперативники.

В ближайшее время мужчина окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело уже передано на рассмотрение в Советский районный суд Самары.

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