В Самаре женщину осудили за убийство подруги

Самарчанку приговорили к 6 годам колонии за убийство приятельницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, которая зарезала подругу. На момент смерти той было 35 лет. Обвинение поддержала прокуратура Промышленного района. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Инцидент произошел в марте этого года. По информации прокуратуры, местная жительница в ходе ссоры нанесла ножевое ранение подруге. Они вместе проживали в квартире одного из домов по ул. Калинина. От полученных травм потерпевшая скончалась.

По уголовному делу об убийстве суд признал подсудимую виновной. Ей назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.

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