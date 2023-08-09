«Заставил оформить кредит и исчез»: жительница Тольятти стала жертвой мошенника-альфонса

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Тольятти стала жертвой альфонса-мошенника. Мужчина убедил женщину взять кредит на развитие бизнеса, а после исчез. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Эта история произошла в 2019 году. Пострадавшая познакомилась с мужчиной, отношения получились довольно близкими. Новый друг ничего не рассказывал о себе, зато активно интересовался кредитной историей своей подруги. Потом он обратился к ней с необычным предложением.

– Мужчина попросил взять кредит якобы для открытия своего бизнеса. Тольяттинка оформила кредит и передала другу 200 тысяч рублей, – пояснили в прокуратуре Самарской области.

Когда средства оказались у мошенника на руках, он исчез. Пострадавшая не теряла надежды на возвращение своих денег. А весной 2023 года «старый друг» объявился.

– Работая кассиром в одном из магазинов города, женщина опознала в покупателе незадачливого «бизнесмена». На требование возврата средств мошенник заявил, что гражданка его с кем-то перепутала, – информируют в пресс-службе надзорного органа.

Пострадавшая обратилась в полицию, «бизнесмена» задержали. Отмечается, что он возместил ущерб. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по статье 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

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