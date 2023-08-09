В Самарской области идет голосование за участников конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

Народное голосование уже началось, оно будет идти по 10 ноября. Фото: партия «Единая Россия» Самарской области

Жителей Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу «Лучший дом. Лучший двор» в рамках проекта «Жители МКД партии «Единая Россия». Можно как прислать фото своего ухоженного двора, так и стать участником народного голосования.

Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте, написать о своем доме, дворе или подъезде, приложить фотографии и ссылку на посты в социальных сетях до 10 октября. В конкурсе предусмотрены четыре номинации: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший дом», «Лучший подъезд».

— В Самарской области есть немало примеров добрососедства. В том числе, как жильцы и управляющие компании вместе сделали «дома образцового содержания» или как жители взяли в свои руки управление домом и добились потрясающих успехов, — рассказала координатор регионального партийного проекта «Единой России» «Мой дом» Виктория Каткова.

Народное голосование уже началось, оно будет идти по 10 ноября. Итоги конкурса подведут до 20 декабря. Также жюри определит лучший регион по участию в конкурсе в ПФО. По итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок.

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