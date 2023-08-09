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НовостиОбщество9 августа 2023 11:50

В Тольятти обнаружили нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ «Елка»

Прокуратура проинспектировала ТЦ «Елка» в Автограде
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На текущий момент все нарушения устранены

На текущий момент все нарушения устранены

Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проинспектировала торговый центр «Елка». Проверка показала, что в здании имеются нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Установлено, что помещения складов не в полном объеме защищены системой пожарной сигнализации. В технических помещениях и местах эвакуации допускалось хранение продукции, мебели и других предметов, – пояснили в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

В адрес руководства ТЦ было внесено представление. В результате нарушения устранили, а виновные понесли наказание. Помимо этого, в отношении возбуждено дело по статье 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Ему было вынесено предупреждение.

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