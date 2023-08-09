Жителя Самары ждет суд за покушение на сбыт 2,5 кг наркотиков

Дело неудавшегося наркосбытчика рассмотрит Железнодорожный районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупно размере. Скоро пойманный наркокурьер предстанет перед судом. Действовал он вместе с сообщником, но личность второго установить пока не удалось, сообщает прокуратура Самарской области.

– По версии следствия, в декабре 2022 - марте 2023 года мужчина в интернете договорился с неустановленным лицом о систематическом сбыте запрещенных веществ на территории города и области, – отметили в надзорном ведомстве.

Злоумышленники решили распространять наркотики с помощью «закладок». Один из них разложил запрещенные вещества по тайникам, а второй затем забрал и привез их к себе домой. Мужчина расфасовал наркотики на более мелкие партии и планировал в дальнейшем сбыть. Однако в марте 2023 года его задержали. В квартире у самарца нашли около 2,5 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал