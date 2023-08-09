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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:00

Жителя Самары ждет суд за покушение на сбыт 2,5 кг наркотиков

Самарца будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков через интернет
Анастасия ПИГИНА
Дело неудавшегося наркосбытчика рассмотрит Железнодорожный районный суд

Дело неудавшегося наркосбытчика рассмотрит Железнодорожный районный суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупно размере. Скоро пойманный наркокурьер предстанет перед судом. Действовал он вместе с сообщником, но личность второго установить пока не удалось, сообщает прокуратура Самарской области.

– По версии следствия, в декабре 2022 - марте 2023 года мужчина в интернете договорился с неустановленным лицом о систематическом сбыте запрещенных веществ на территории города и области, – отметили в надзорном ведомстве.

Злоумышленники решили распространять наркотики с помощью «закладок». Один из них разложил запрещенные вещества по тайникам, а второй затем забрал и привез их к себе домой. Мужчина расфасовал наркотики на более мелкие партии и планировал в дальнейшем сбыть. Однако в марте 2023 года его задержали. В квартире у самарца нашли около 2,5 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Самары.

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