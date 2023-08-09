Нарушения обнаружили в лагерях и санаториях Самарской области

Все поставщики продуктов проверены путем лабораторных исследований пищевой продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области принимают детей 712 организаций отдыха и оздоровления. Управление Роспотребнадзора по региону в течение летней оздоровительной кампании проводило проверки и лабораторные исследования в лагерях и санаториях.

Так, проверялась еда, питьевая вода, вода водоемов и бассейнов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. В ходе проверок в ряде организаций обнаружены нарушения.

— Они касались санитарных требований к содержанию территорий и помещений, приема детей в лагерь, организации питьевого режима, хранения и маркировки уборочного инвентаря, документации на пищеблоке, хранения суточных проб, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Виновные юридические и должностные лица привлекли к административной ответственности. Также были выданы предписания об устранении нарушений. Их выполнили в установленные сроки.

Также отмечается, что перед началом работы и между сменами персонал пищеблоков проходит лабораторные обследования на вирусные кишечные инфекции. А все поставщики продуктов проверены путем лабораторных исследований пищевой продукции.

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