Российский банк впервые запустит операции в цифровых рублях

Фото: Банк России

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении. Об этом в ходе пресс-конференции ЦБ, посвященной старту пилота с цифровым рублем, заявил заместитель президента – председателя правления банка Вадим Кулик.

Пилот на реальных деньгах стартует в ближайшее время. Участникам фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении станут доступны операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом — с помощью переводов по QR-коду. Также будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц.

Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов. Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

На первом этапе пилота физические лица — участники фокус-группы банка — получат возможность оплачивать цифровыми рублями услуги партнеров проекта. Например, московский метрополитен начнет тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек».

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