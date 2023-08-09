В самарском сквере бесплатно покажут фильмы «Высота» и «Вратарь»

Самарцев приглашают посмотреть под открытым небом советские фильмы / Фото: МАУ «Музей Э.А. Рязанова»

В Самаре в сквере возле музея Эльдара Рязанова на ул. Фрунзе, 120 пройдут очередные бесплатные кинопоказы. На этой неделе там покажут сразу пять советских кинолент. Рассказываем, какие фильмы можно будет посмотреть с 11 по 13 августа.

В пятницу, 11 августа 2023 года, в 18:00 состоится показ фильма «Опекун» (1970). В честь Дня физкультурника 12 августа все желающие смогут увидеть такие киноработы, как «Первая перчатка» в 16:00 и «Вратарь» в 18:00. Отпраздновать за просмотром фильмов «Высота» в 16:00 и «Добровольцы» в 18:00 можно будет и День строителя, который отмечается в этом году 13 августа.

Кинопоказ проводится при поддержке Госфильмофонда России.

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