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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:06

В Самарской области произошел разлив нефти в поле

Более 200 кв. м поля в Большечерниговском районе Самарской области оказалось залито нефтью, возбуждено дело
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалисты сейчас выясняют, какой ущерб нанес разлив нефти земельному участку / Фото: 64.fsvps.gov.ru

Специалисты сейчас выясняют, какой ущерб нанес разлив нефти земельному участку / Фото: 64.fsvps.gov.ru

В Самарской области произошел разлив нефти. Пострадало одно из полей в Большечерниговском районе. Возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

По данным ведомства, из-за разлива нефти пострадал земельный участок сельскохозяйственного назначения. Нефтесодержащей жидкостью оказалась залита территория площадью 218 квадратных метров. Причина разлива уже установлена — произошел прорыв трубопровода.

— С данного участка отобраны почвенные пробы на химико-токсикологические показатели и направлены в самарский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований и подготовки заключения, — отметили в Россельхознадзоре.

В настоящее время сотрудники надзорного органа продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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